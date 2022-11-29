На КТК завершили ремонт на втором выносном причальном устройстве

Выносное причальное устройство. Иллюстративное фото: cpc.ru

Сегодня, 29 ноября, на выносном причальном устройстве ВПУ-2 полностью завершились работы по замене танка плавучести, передает официальный сайт Каспийского трубопроводного консорциума.

"29 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве – ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готово к перевалке нефти на танкеры", — говорится в сообщении.

Сообщается, что все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО "Альянс".

Также в сообщении отметили слаженность работ подрядчика и экипажа многоцелевого судна Commander. На борту данного судна было задействовано в две смены более 80 человек. Отмечается, что все процессы выполнялись со строгим соблюдением требований по охране труда, промышленной и экологической безопасности.

Неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения сказались на темпах проведенных работ.

Напомним, что 12 ноября завершились работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве – ВПУ-1.

Отгрузка с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 была остановлена КТК в августе этого года. Причина была в том, что на этих ВПУ обнаружили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

В марте же, напомним, система КТК пострадала в результате шторма. Работа на ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена из-за выявленных на них повреждений.

По Каспийскому трубопроводному консорциуму транспортируют нефть с месторождений западного Казахстана и российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и Морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

На территории России зарегистрировано акционерное общество "КТК-Р", на территории Казахстана – АО "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 млн тонн в год.

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1999454-na-ktk-zavershili-remont-na-vtorom-vynosnom-prichalnom-ustroystve/