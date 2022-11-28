Доллар подорожал после выходных в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, в понедельник, на Казахстанской фондовой бирже прошли первые после выходных торги. По их результатам доллар США подорожал более чем на 2,5 тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты составляет 467,99 тенге. Таким образом, с момента предыдущих торгов доллар США подорожал на 2,57 тенге.

Добавим, что согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 463,7-466,5 тенге, продажа – 469,5-473 тенге;

покупка – 463,7-466,5 тенге, продажа – 469,5-473 тенге; в Астане: покупка – 463,7-466,5 тенге, продажа – 470,5-473 тенге.

Также, по данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465-466 тенге, продажа – 469-470 тенге;

покупка – 465-466 тенге, продажа – 469-470 тенге; в Астане: покупка – 464,5-467,5 тенге, продажа – 468,5-471 тенге.

Напомним, что на прошлой неделе, в четверг, курс доллара также показывал значительный рост. Тогда он вырос сразу на 3,13 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1999243-dollar-podorozhal-posle-vyhodnyh-v-kazahstane/