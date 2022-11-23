Укрепления тенге по отношению к рублю ожидают в Миннацэкономики

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах мажилиса рассказал, как может отразиться на курсе нацвалюты тот факт, что объем торгов тенге на Московской бирже превысил 4,2 миллиарда рублей, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров сообщил, что тот факт, что казахстанская валюта торгуется на Московской бирже, является хорошим показателем.

"Значит, тенге имеет спрос. Я думаю, что данный тренд позволит укрепить тенге по отношению к рублю, к другим валютам, что также хорошо скажется и на инфляции, потому что мы также импортируем часть товаров и продуктов питания. Но что касается паритета рубля к тенге, то это положительно скажется на укреплении тенге", — добавил он.

В целом, по его словам, тенге показывает стабильную динамику, если только не брать какие-то ажиотажные периоды.

"Этот год показал, что тенге - достаточно стабильная, сильная валюта, и просто ввиду разных факторов именно по отношению к рублю тенге частично девальвировался", — резюмировал глава МНЭ.

Напомним, что российские инвесторы с недавних пор начали активно скупать казахстанскую валюту на Московской бирже. В связи с этим объемы торгов на прошлой неделе превысили четыре миллиарда тенге. Происходящее объяснили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998612-ukrepleniya-tenge-po-otnosheniyu-k-rublyu-ozhidayut-v-minnatsekonomiki/