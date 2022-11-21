Доллар подорожал почти на 4 тенге на казахстанской бирже
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За последние сутки доллар прибавил в цене почти 4 тенге. Об этом свидетельствуют итоги торгов, опубликованные на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.
По итогам торгов от 17:00, доллар в Казахстане стал стоить 463,49 тенге. То есть, подорожание составило 3,99 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 459,2-464 тенге, продажа – 465-468,5 тенге;
- в Астане: покупка – 459,2-460 тенге, продажа – 465-468 тенге.
По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 460,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-469 тенге;
- в Астане: покупка – 456-465 тенге, продажа – 465,4-468,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998294-dollar-podorozhal-pochti-na-4-tenge-na-kazahstanskoy-birzhe/