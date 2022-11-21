Доллар подорожал почти на 4 тенге на казахстанской бирже

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки доллар прибавил в цене почти 4 тенге. Об этом свидетельствуют итоги торгов, опубликованные на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам торгов от 17:00, доллар в Казахстане стал стоить 463,49 тенге. То есть, подорожание составило 3,99 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,2-464 тенге, продажа – 465-468,5 тенге;

в Астане: покупка – 459,2-460 тенге, продажа – 465-468 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 460,5-465,5 тенге, продажа – 466,5 - 469 тенге;

469 тенге; в Астане: покупка – 456-465 тенге, продажа – 465,4-468,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998294-dollar-podorozhal-pochti-na-4-tenge-na-kazahstanskoy-birzhe/