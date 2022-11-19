Ряд активов, связанных с деятельностью НПЗ, хотят передать в госсобственность в Казахстане

Нефтеперерабатывающий завод. Иллюстративное фото: Andrew Holt/Getty Images

Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Участниками комиссии рассмотрены вопросы передачи в государственную собственность некоторых активов железнодорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплекса, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении правительтсва.

По итогам обсуждения премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные меры для реализации принятых комиссией решений.

Сообщается, что в обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына" и так далее.

В начале ноября премьер-министр Казахстана провел заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором были рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли.

Отметим, что комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997898-ryad-aktivov-svyazannyh-s-deyatelnostyu-npz-hotyat-peredat-v-gossobstvennost-v-kazahstane/