Сотрудник из Туркестанской области: Месячный оклад в среднем 400-450 тысяч тенге

Работники завода. Кадр из видео: 24.kz

Пять рыбоперерабатывающих заводов в Шардаринском районе Туркестанской области с начала года произвели продукцию на 5 млрд тенге. Сейчас за рубеж отправляют почти 80% готовой продукции. При этом спрос продолжает расти, а сотрудники зарабатывают в среднем 400-450 тыс. тенге, передает "Хабар 24".

Шардаринский рыбзавод работает по принципу безотходного производства. Свежевыловленная рыба из Аральского моря, озер Зайсан, Балхаш и водоемов России проходит несколько этапов переработки. Основной продукт - филе и икра. Оставшуюся часть используют для изготовления фарша, а кости - для рыбной муки. Спрос есть буквально на все.

"В сутки перерабатываем 12 тонн судака. В одной смене 18 человек. Бывают и заказы. К примеру, на переработку сазана. Тоже принимаем. Работы хватает. Месячный оклад сотрудника в среднем 400-450 тысяч тенге", - рассказывает технолог Маржан Журтбаева.

По словам старшего технолога завода Сабита Танабаева, продукцию из горбуши, леща, щуки экспортируют в Турцию. Налажены поставки в Израиль и США, также местная рыба пользуется спросом в Польше, Германии, Венгрии, Литве, Украине и России.

С ростом экспортного потенциала в районе наращивают и сырьевую базу. Увеличивают количество рыбоводных хозяйств.

"Главный акцент - на местную рыбу. Промысловые породы можно воспроизводить здесь, в озерно-товарных хозяйствах. На разведение и выращивание мальков, а также на корма предусмотрены государственные субсидии и другие меры поддержки", - отметил руководитель районного отдела предпринимательства Умирбек Рустемов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996334-sotrudnik-iz-turkestanskoy-oblasti-mesyachnyy-oklad-v-srednem-400-450-tysyach-tenge/