Казахстанцы смогут подписывать договор аренды жилья через Egov. Смаилов дал поручение

Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава правительства Алихан Смаилов поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья, об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Алихан Смаилов сегодня провел совещание по актуальным вопросам миграции, в ходе которого дал ряд поручений, в частности, глава правительства поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.

"Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через Egov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Это позволит защитить права наших граждан как с одной, так и с другой стороны", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации.

Напомним, сегодня премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, в рамках которого сообщалось, что для проезда казахстанцев на границе с Россией были выделены отдельные полосы.

Также сообщалось, сколько россиян подали на получение гражданства Казахстана с 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990604-kazahstantsy-smogut-podpisyvat-dogovor-arendy-cherez-egov-smailov-dal-poruchenie/