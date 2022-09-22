Российские и украинские товары стали пропадать с прилавков в Казахстане

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане наблюдается дефицит российских и украинских товаров. На прилавках становится все меньше средств личной гигиены, бытовой химии, женской косметики, кондитерских изделий и многого другого. Владельцы магазинов пытаются восполнить нехватку аналогами из других стран, но это выходит гораздо дороже и не всегда спасает, передает сайт телеканала КТК.

Продавцы хозяйственных магазинов рассказывают: с февраля прекратились поставки многих российских стиральных порошков, краски для волос, лосьонов, мыла и некоторой женской косметики.

Здесь на помощь приходят казахстанские товары, а также завоз из Беларуси, Узбекистана и Турции. По словам бизнесменов, ассортимент на прилавках заметно сократился, а цены серьезно выросли.

"Сафирони" есть, например, – они все очень дорогие сейчас. Papia вообще нет, очень мало. Порошков нет: "Бинго", например, это российское было. Их нет сейчас, если честно. "Чистой линии" нет, "Черного жемчуга" уже давно нет, "777" – это все были российские товары. Их давно нет уже, полгода нет. "Лесного бальзама" нет сейчас у нас. Самые ходовые товары! "Бархатных ручек" нет в наличии", – говорит продавец Марат Казыбаев.

От перебоев с поставками страдают и крупные торговые сети. В гипермаркетах говорят: периодически возникает дефицит средств гигиены, бытовой химии, кондитерских изделий, алкоголя и лицензированных игрушек. Повлияли на это, с их слов, антироссийские санкции, проблемы с перевозками и сырьем.

Однако там же уверяют: ситуация некритичная.

"В Казахстан многие продукты, в частности даже бытовая химия, завозятся из России. И, соответственно, когда появились санкции, стали бренды уходить, какие-то позиции стали недопоставляться.

В свою очередь мы работали с поставщиками, то есть для этого мы что делали: мы искали им замену по тем же позициям. Ну или если невозможно было искать замену, просто менялись какие-то логистические цепочки, чтобы тем не менее товары присутствовали в сети", – говорит PR-менеджер сети супермаркетов Артем Крылов.

По данным телеканала, сейчас в этом супермаркете все прилавки заполнены. Детское питание, подгузники и туалетная бумага российского производства есть. Сотрудники говорят: периодически отдельных позиций из России не хватает. А вот многие украинские товары пропали вообще. Дефицит восполняют отечественной продукцией или зарубежными аналогами.

Предприниматели недовольны: из-за отсутствия востребованных товаров торговый бизнес терпит большие убытки.

Источник: КТК

Также отметим, что на фоне объявления в России частичной мобилизации россияне стали массово скупать билеты в соседние страны, в том числе в Казахстан.

Ситуацию с прибывающими в республику россиянами в четверг прокомментировал председатель сената Маулен Ашимбаев.

"Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать по каким-то делам, побыть здесь какой-то период – здесь никаких вопросов не должно возникать: мы не можем ограничивать", — отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989195-rossiyskie-i-ukrainskie-tovary-stali-propadat-s-prilavkov-v-kazahstane/