Почти на 4 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане
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Сегодня, 22 сентября, курс доллара резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже - почти на 4 тенге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.
По итогам прошедших дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 481,29 тенге, повысившись на 3,43 тенге с момента последней сессии.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:
- в Алматы: покупка – 477-482 тенге, продажа – 483-485,5 тенге;
- в Астане: покупка – 477-479 тенге, продажа – 483-485 тенге.
Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 478-482 тенге, продажа – 486-486,5 тенге;
- в Астане: покупка – 478-481,5 тенге, продажа – 483-485,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989136-pochti-na-4-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/