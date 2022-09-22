Почти на 4 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 22 сентября, курс доллара резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже - почти на 4 тенге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам прошедших дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 481,29 тенге, повысившись на 3,43 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 477-482 тенге, продажа – 483-485,5 тенге;

в Астане: покупка – 477-479 тенге, продажа – 483-485 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 478-482 тенге, продажа – 486-486,5 тенге;

в Астане: покупка – 478-481,5 тенге, продажа – 483-485,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989136-pochti-na-4-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/