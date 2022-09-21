"Я сама из аула, мы всей семьей трудились": Дуйсенова об отношении к иждивенчеству

Тамара Дуйсенова и Асель Кенжалина. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова высказала свое отношение к иждивенчеству в интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром".

Как отметила министр, работа – это самая лучшая социальная защита, нежели пособия, которые выдает государство.

"Пособиями мы не можем вывести семью из трудной жизненной ситуации. К тому же, когда мы ничего не делаем, а только ждем, что кто-то другой придет и принесет все на блюдце, это может плохо повлиять на наших детей.

Я сама из аула, нас было 6 детей в семье, работал один отец. Но мы всей семьей трудились – вместе сажали картошку, держали хозяйство, обеспечивая своими силами семью. Думаю, каждому нужно переориентировать себя и свою семью на то, что для хорошей жизни нужно много трудиться, и делать это сообща. А государство всегда поддержит", – сказала министр.

Она также подчеркнула, что сегодня в стране АСП получают 127 тысяч семей, и только в 20% из них нет лиц трудоспособного возраста. 80% — это семьи, где может работать хоть один член семьи.

Напомним, также в рамках интервью Тамара Дуйсенова ответила на вопрос, почему иностранные пенсионеры путешествуют, а казахстанские вынуждены выживать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988818-ya-sama-iz-aula-my-vsey-semey-trudilis-duysenova-ob-otnoshenii-k-izhdivenchestvu/