"КазМунайГаз" выкупил у "Самрук-Казына" долю в компании "КМГ Кашаган Б. В."

Нефтяное месторождение. Иллюстративное фото: kmg.kz

Нацкомпания "КазМунайГаз" реализовала колл-опцион на обратный выкуп у АО "Самрук-Казына" 50-процентной доли в "КМГ Кашаган Б.В.", сообщается на официальном сайте КМГ.

По информации компании, 15 сентября текущего года АО "КМГ" реализовало свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения.

Отмечается, что "КМГ Кашаган Б. В." принадлежат 16,88 процента в Соглашении о разделе продукции по Северо-каспийскому проекту. Сумма сделки составила 3,8 млрд долларов.

"Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для "КазМунайГаза" за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков "КМГ Кашаган Б.В.", заявил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

Как сообщили в компании, 7 лет назад "КазМунайГаз" продал фонду свою долю в проекте в 2015 году, чтобы уменьшить свою долговую нагрузку. Подчеркивается, что нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ.

"Ранее 50-процентная доля в компании ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В." находилась под предварительным арестом, который был снят Апелляционным судом Гааги, Нидерланды, в текущем году. Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп 50-прцентной доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу",- говорится в сообщении "КазМунайГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988694-kazmunaygaz-vykupil-u-samruk-kazyna-dolyu-v-kompanii-kmg-kashagan-b-v/