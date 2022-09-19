Активы на сумму более 523 млрд тенге вернули Казахстану

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Казахстану возвращены активы на общую сумму более 523 миллиардов тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры республики.

Как сообщили на заседании рабочей группы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, с июня 2022 года достигнуты определенные результаты.

Так, на сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно:

порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 млн долларов США;

тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - долларов США; по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;

на сумму свыше тенге; более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.

На заседании были обсуждены вопросы в сфере оборота нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа и их транспортировки. Для детального обсуждения вопроса были приглашены руководители национальных компаний АО НК "КазМунайГаз", АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "НК "QazaqGaz". Также в совещании приняли участие руководство Агентства по защите и развитию конкуренции, Министерства энергетики, комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Отмечается, что в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.

В этой связи Комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.

Совместно с квазигосударственным сектором также ведется работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.

По итогам встречи выработан комплекс дополнительных правовых, организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности данной работы.

В Генпрокуратуре сообщили, что для обеспечения открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запущен сайт комиссии.

Напомним, в начале июня этого года указом президента Касым-Жомарта Токаева была создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988581-aktivy-na-summu-bolee-523-mlrd-tenge-vernuli-kazahstanu/