Курс доллара немного вырос в Казахстане

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По данным дневных торгов, прошедших 13 сентября на Казахстанской фондовой бирже, американский доллар показал небольшой рост. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент курс доллара в Казахстане остановился на отметке в 473,45 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта выросла на 1,4 тенге.

Так, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 470-474 тенге, продажа – 477-478,5 тенге;

покупка – 470-474 тенге, продажа – 477-478,5 тенге; в Нур-Султане: покупка – 470-472 тенге, продажа – 477-478 тенге.

Также по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-474 тенге, продажа – 478-478,5 тенге;

покупка – 473-474 тенге, продажа – 478-478,5 тенге; в Нур-Султане: покупка – 468-474,5 тенге, продажа – 475,5-478,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987542-kurs-dollara-nemnogo-vyros-v-kazahstane/