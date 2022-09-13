Токаеву рассказали о производстве сельхозтехники в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Катрина Клаас-Мюльхойзер. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании CLAAS Group Катрину Клаас-Мюльхойзер, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы с Касым-Жомартом Токаевым Катрина Клаас-Мюльхойзер поделилась планами по расширению производства сельскохозяйственной техники в Казахстане. Компания CLAAS Group в прошлом году запустила завод по сборке комбайнов, тракторов, посевных комплексов и жаток в Петропавловске. В настоящее время собрано более 400 единиц техники, в том числе высокопроизводительные комбайны.

Президент был также проинформирован о мерах по локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих.

Глава государства принял председателя наблюдательного совета компании CLAAS Group. Фото: Акорда

Глава государства, отметив значительный потенциал агропромышленного комплекса страны, подчеркнул важность обновления парка сельхозтехники и увеличения местного содержания.

Участники встречи выразили удовлетворение развитием сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987472-tokaevu-rasskazali-o-proizvodstve-selhoz-tehniki-v-kazahstane/