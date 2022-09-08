На проведение выборов президента Казахстана выделят около 20 млрд тенге, заявили в Минфине

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Татьяна Савельева в кулуарах мажилиса рассказала, во сколько примерно могут обойтись досрочные президентские выборы в Казахстане в случае их назначения, передает корреспондент NUR.KZ.

Татьяна Савельева заявила, что ранее проведение президентских выборов планировалось в 2024 году, и, соответственно, средства на это были заложены в бюджете на 2024 год.

"С учетом изменения и новых поручений в этом году средства будут выделяться из резерва правительства на президентские выборы. Сейчас ЦИК еще ведет расчеты, (для их проведения потребуется – прим. ред.) примерно 20 млрд тенге", – сообщила она.

Вице-министр финансов добавила, что на проведение парламентских выборов потребуется еще около 25 млрд тенге.

"В общей сложности на президентские и парламентские выборы ориентировочно уйдет 45 млрд тенге", – резюмировала Татьяна Савельева.

Также спикер объяснила увеличение расходов на выборы повышением минимальной заработной платы.

"Практически 90% всех расходов, связанных с выборами, – это заработная плата членов избирательных комиссий. На прошлых выборах их участвовало 65 тысяч человек. В этом году будет свыше 70 тысяч.

Расчет их зарплаты идет с учетом минимальной заработной платы. Когда мы проводили выборы в 2019 году, она была 42500. В этом году – 60 тысяч. На парламентские выборы предусмотрен примерно такой же объем расходов, но с учетом того, что МЗП в следующем году будет 70 тысяч тенге – будет порядка 25 млрд тенге", – объяснила она.

Напомним, вчера спикер мажилиса Ерлан Кошанов высказывался о том, насколько возможно до конца осени провести досрочные президентские выборы и внести изменения в Конституцию по продлению сроков президентства до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986802-na-provedenie-vyborov-prezidenta-kazahstana-vydelyat-okolo-20-mlrd-tenge-zayavili-v-minfine/