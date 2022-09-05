"Винить кого-то одного – неправильно": Акчулаков о нехватке дизтоплива в Казахстане

Министр энергетики РК Болат Акчулаков. Фото: официальный сайт правительства РК

Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в кулуарах СЦК озвучил причины, приведшие к нехватке дизтоплива в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр отметил, что с точки зрения производства и внутреннего потребления – дефицита дизтоплива быть не должно.

"Вопросы связаны с незаконным перетоком, "серым" экспортом, банально, контрабандой, если своими словами называть. Такой рост потребления привел к тому, что заводы где-то не успевали. Были вопросы с логистикой – с подачей вагонов. С этим тоже столкнулись. Последние недели мы в ручном режиме решаем эту ситуацию", – добавил он.

Говоря же о работе руководства нацкомпании "КазМунайГаз" Акчулаков заявил, что винить кого-то одного сейчас неправильно.

"Магзум Маратович (Мирзагалиев – прим. ред.) – очень большой профессионал. По работе бывают такие случаи, когда приходится объявлять выговоры, но ни в коем случае это на его профессиональности не сказывается. Он достаточно хороший специалист и профессионал своего дела.

Вопрос совместной работы – здесь нельзя говорить, что кто-то один виноват. Это комплекс. То, что происходит сегодня, ситуация такая – это ситуация, на примере которой мы должны разработать такую систему, чтобы она не повторилась в будущем. Над этим мы сейчас работаем", – добавил глава Минэнерго.

Напомним, что ранее министр энергетики уже объяснял, что одной из причин исчезновения дизеля на АЗС в некоторых регионах Казахстана стала его привлекательная цена для граждан других стран.

Сегодня Болат Акчулаков также рассказал, как будут отслеживать потребление дизтоплива в Казахстане, и ответил на вопрос о том, планирует ли профильное ведомство увеличивать стоимость ГСМ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986260-vinit-kogo-to-odnogo-nepravilno-akchulakov-o-nehvatke-diztopliva-v-kazahstane/