"Нехватка битума в нефтедобывающей стране – позор": что будет делать МЭ после критики Токаева

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На брифинге в СЦК глава Минэнерго рассказал, как будут исполнять поручение Касым-Жомарта Токаева по увеличению производства битума в стране – в послании президент назвал "позором" подобный дефицит в нефтедобывающем Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава МЭ Болат Акчулаков, план на 2022 год по производству битума составлял 726 тысяч тонн – фактически произведено 600 тысяч.

"Неисполнение плана производства по QazaqBitum объясняется отсутствием заявок от дорожно-строительных компаний в связи с высокими ценами на битум в сравнении с другими НПЗ, так как QazaqBitum производит его из импортного сырья, гудрона", – заявил министр.

Отмечается, что битум у QazaqBitum стоит 225 тысяч тенге за тонну. Акчулаков подчеркнул, что эта стоимость, даже с учетом закупа российского гудрона, сопоставима либо даже ниже цен готового продукта в России и Беларуси – там битум стоит 230 тысяч тенге за тонну без учета доставки.

"Учитывая, что QazaqBitum обеспечивает рабочие места и создает добавленную стоимость, считаем, что более целесообразно использовать производственные мощности QazaqBitum.

В результате переговоров Минэнерго Казахстана и России объем импорта гудрона увеличен с 280 до 430 тысяч тонн.

В настоящее время крупные поставщики нефти, "давальцы" (КМГ, Петросан, Каспий Битум), производят отгрузку битума по перечню дорожных компаний, представленному Комитетом автомобильных дорог МИИР РК", – добавил Акчулаков.

Также увеличение количества битума в Казахстане возможно с помощью "дозагрузки" действующих местных заводов – QazaqBitum и CaspiBitum. Для этого нужны заявки от дорожно-строительных компаний, в том числе в зимне-весенний период, когда спрос на битум понижен.

Напомним, что в послании народу Токаев заявил, что в стране нужно улучшить 95% дорог – при этом в Казахстане наблюдается нехватка битума.

"У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986209-nehvatka-bituma-v-neftedobyvayuschey-strane-pozor-chto-budet-delat-me-posle-kritiki-tokaeva/