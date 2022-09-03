"Бюджет потянет": министр экономики о внеочередных выборах президента Казахстана

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Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах правительства высказался о том, потянет ли бюджет страны внеочередные президентские выборы, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров заявил, что к этому часу нет точных данных. По его словам, "все будет считаться и рассматриваться".

"У меня прогноза нет, потому что нам нужно будет внести бюджетную заявку от уполномоченного администратора - ЦИК, и Минфин будет рассматривать. Бюджет потянет. Коридор я не могу вам сказать, резерв у нас есть", - отметил глава МНЭ.

Единственное, добавил министр, на эти цели пока не планируется использование гарантированного трансферта.

"Проект соответствующего закона внесен в парламент. Есть резервы правительства и там деньги присутствуют, а также есть резерв на инициативы президента", - резюмировал Алибек Куантыров.

Напомним, во время выступления с Посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента уже этой осенью. Позже министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что на это не требуются миллиарды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986018-byudzhet-potyanet-ministr-ekonomiki-o-vneocherednyh-vyborah-prezidenta-kazahstana/