Какие регионы Казахстана завышают цены на дизтопливо, рассказали в АЗРК

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В ходе мониторинга цен на дизтопливо на АЗС только за последнюю неделю были выявлены превышения в шести регионах Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции.

За прошедшую неделю, по информации АЗРК, выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

"По итогам мониторинга цен, проведенных территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики", – сообщили в агентстве.

Для того чтобы стабилизировать цены на дизтопливо, Биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов.

По данным АЗРК, в том случае если АЗС будут отказывать в реализации дизельного топлива гражданам Казахстана и продавать его иностранным гражданам, со стороны АЗРК будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Сообщается, что предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.

"Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию дизельного топлива в полном объеме, без ограничений гражданам Казахстана", – добавили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Казахстана и крупные сети АЗС создали линию поддержки клиентов, куда можно направить свои вопросы, жалобы и предложения по поводу дизельного топлива на заправках.

На прошлой неделе министр энергетики Болат Акчулаков объяснял, почему в некоторых регионах Казахстана возник дефицит дизеля на АЗС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985568-kakie-regiony-kazahstana-zavyshayut-tseny-na-diztoplivo-rasskazali-v-azrk/