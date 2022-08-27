Какой будет инфляция в 2023 году в Казахстане, рассказали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании правительства замглавы Нацбанка озвучил прогноз по инфляции на 2023 год в Казахстане. По данным спикера, темпы роста инфляции должны снизиться, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил зампредседателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, по прогнозам специалистов, инфляция замедлится к концу 2023 года с текущего уровня до 7,5 - 9,5%.

"Это произойдет на фоне принимаемых решений по базовой ставке, планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и ухода из расчетов высокой базы текущего года.

Отмечу, что в настоящее время проводится очередной прогнозный раунд в Нацбанке, результаты которого будут объявлены 5 сентября. При отсутствии новых шоков в среднесрочном периоде инфляция будет приближаться к целевому коридору к концу 2024 года", – сообщил спикер.

Напомним, что сегодня в правительстве также представили прогноз по расходам и доходам бюджета Казахстана на ближайшие годы.

В начале августа сообщалось, что по итогам июля инфляция в Казахстане в годовом исчислении составила 15%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985133-kakoy-budet-inflyatsiya-v-2023-godu-v-kazahstane-rasskazali-v-natsbanke/