Доходы и расходы бюджета Казахстана до 2025 года спрогнозировали в правительстве

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Глава министерства нацэкономики Алибек Куантыров на заседании правительства озвучил прогноз параметров республиканского бюджета на 2023-2025 годы, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что прогнозируемые доходы республиканского бюджета в 2023 году составят 13,9 трлн тенге, или на уровне 11,5% к ВВП с ростом от уточненного плана текущего года на 36,4%.

К 2025 году ожидается рост до 16,2 трлн тенге.

«Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, по прогнозам они не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора.

На реализацию мероприятий плана антикризисных мер правительства на 2022 год и социально значимых проектов национального масштаба по решению президента планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1 трлн тенге в 2023 году и 400 млрд тенге в 2024 году», - сообщил Куантыров.

Расходы бюджета прогнозируются в 21 трлн тенге в 2023 году, 21,6 трлн тенге - в 2024 году и 22,7 трлн тенге - в 2025 году.

«По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16,2-15,5% в 2024-2025 годах. В целом применение контрцикличного бюджетного правила обеспечит стабилизацию темпа роста расходов республиканского бюджета в плановом периоде на уровне 16,4% к ВВП», - добавил министр.

Он сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6% и 2,5% к ВВП.

Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,8% к ВВП в 2023 году до 5,3% к ВВП в 2025 году.

Напомним, сегодня в правительстве также назвали три возможных сценария развития экономики Казахстана в ближайшие годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985119-dohody-i-rashody-byudzheta-kazahstana-do-2025-goda-sprognozirovali-v-pravitelstve/