60 тыс. гектаров пастбищных угодий в Жамбылской области вернули государству

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В Жамбылской области в ходе мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения. 60 тыс. гектаров пастбищных угодий возвращены государству. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО "БН Экотехнология" передали во временное пользование сроком на 49 лет 60 тыс. га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района.

Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день товариществом не проводилась, следовательно, землю не использовали по целевому назначению.

После письма борцов с коррупцией на имя главы Жамбылской области 19 августа текущего года акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 тыс. га земли.

В Антикоре добавили, что кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984651-60-tys-gektarov-pastbischnyh-ugodiy-v-zhambylskoy-oblasti-vernuli-gosudarstvu/