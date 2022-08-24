Всемирный банк выделил Казахстану кредит в размере 345,7 млн евро

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Региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова и министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев официально подписали соглашение о займе в размере 345,7 млн ​​евро. Средства необходимы для повышения конкурентоспособности частного сектора и обеспечения устойчивого восстановления экономики Казахстана после пандемии COVID-19, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

Подчеркивается, что данное соглашение было одобрено в декабре прошлого года советом директоров банка, а соответствующий указ подписан президентом РК 2 июля 2022 года.

"В соответствии со стратегией правительства "Казахстан-2050", концепцией по переходу к "зеленой" экономике до 2050 года и национальным планом развития до 2025 года, заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ, призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышения подотчетности и прозрачности государственного аппарата", – говорится в сообщении ВБ.

Также отмечается, что программа займа поддерживает реформы в сфере развития конкуренции, в госзакупках, в борьбе с коррупцией и в дальнейшем будет способствовать созданию более эффективных условий для цифровизации экономики и укрепления финансового сектора.

"Мы рады поддержать правительство Казахстана в этот решающий момент в реализации программы реформ на пути к устойчивому и инклюзивному зеленому росту", – отметила постоянный представитель Всемирного банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова.

Отмечается, что последствия пандемии и январские события дают возможность переосмыслить и скорректировать стратегию развития страны с упором на справедливый и устойчивый рост.

Срок погашения составляет 11,5 лет, дополнительно предоставляется 2,5 года льготного периода.

"Долгосрочный характер займа и более низкие процентные платежи улучшат общую структуру профиля долга страны за счет увеличения среднего срока погашения совокупного внешнего долга и снижения средней стоимости заимствования", – говорится в сообщении Всемирного банка.

Подчеркивается, что средства, представляемые в рамках займа, поддержат финансирование бюджетных потребностей правительства.

По данным ВБ, за последние 30 лет с момента присоединения Казахстана к Группе Всемирного банка объем поддержки, предоставленной стране, превысил 8,6 млрд долларов в различных направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984614-vsemirnyy-bank-vydelil-kazahstanu-kredit-v-razmere-3457-mln-evro/