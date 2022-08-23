Подорожает ли мясо в Казахстане, ответили в МСХ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МСХ Ербол Карашукеев после заседания правительства прокомментировал возможный рост цен на мясо в этом году – в прошлом году он составил 15%, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается цен на мясо – сейчас объем производства мяса стабильный, растет, экспортируется. Ситуация стабильная. Поголовье скота растет. Увеличивается объем экспорта переработанного мяса за рубеж. Поэтому ситуация стабильная.

Если посмотрите на то, что идет рост цен, то сами видите, что есть расходы в животноводстве, начиная с топлива, цены на все необходимые вещи растут. В этой связи, возможно некоторое увеличение. (...)

Оснований для сильного роста, то, что мясо будет дорогим, – нет", – заявил министр.

Он добавил, что при прогнозировании цен учитывается несколько факторов: стабильность роста поголовья скота и финансирование отрасли.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане задела и сливочное масло. Отмечается, что рост цен на данный продукт совпал с заметным сокращением собственного производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984438-podorozhaet-li-myaso-v-kazahstane-otvetili-v-msh/