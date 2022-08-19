Смаилов высказался о ситуации с топливом в Казахстане

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В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Павлодарский нефтехимический завод, недавно вышедший с планового ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Директор завода Куаныш Бишимов сообщил, что, несмотря на проведение с 8 по 27 июля плановых ремонтных работ, завод по итогам 7 месяцев перевыполняет показатели по выпуску дизельного топлива, бензина и других видов продукции.

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что это имеет ключевое значение в преддверии предстоящих осенне-полевых работ.

"Очень важно, чтобы предприятие работало стабильно, чтобы все запланированные объемы горюче-смазочных материалов производились и своевременно поставлялись на рынок", - отметил Смаилов.

Также глава кабмина добавил, что то в настоящее время правительство принимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, так как имеет место вывоз дизельного топлива и бензина в соседние страны.

"Для минимизации рисков по ГСМ мы сейчас готовим решения, направленные на сохранение цен для внутренних потребителей и их корректировку для внешних потребителей, чтобы цены соответствовали рынкам соседних стран. Это позволит стабильно обеспечивать наших граждан и бизнес горюче-смазочными материалами",- подчеркнул премьер.

Руководством предприятия были подняты вопросы по качеству поступающей на предприятие нефти и обеспечению большей свободы в части закупки оборудования.

Смаилов поручил соответствующим госорганам проработать их для принятия необходимых решений.

Напомним, ранее водители из Шымкента жаловались на дефицит газа на АЗС - автомобилисты также не могли заправить свои машины. Проблема с топливом наблюдалась и в Алматы - на заправках возник дефицит дизеля.

На днях глава Минэнерго заявил, что лимит на продажу дизтоплива хотят ввести в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984042-smailov-vyskazalsya-o-situatsii-s-toplivom-v-kazahstane/