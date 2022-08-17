Почти полмиллиона алматинцев имеют задолженности по кредитам, заявили в КГД

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Свыше 451 тысячи алматинцев не погашали кредиты дольше трех месяцев – жителям города рассказали о законопроекте, согласно которому можно будет оформить банкротство. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.

В КГД сообщили, что сейчас в городе Алматы более миллиона жителей имеют активные кредиты. Среди них более 451 тысяч граждан не погашали кредиты в течение 90 дней и более.

Сегодня, 17 августа, в Алматы прошла конференция Комитета государственных доходов МФ РК, где были разъяснены основные положения законопроекта, который касается банкротства физических лиц.

Данный законопроект внесен в мажилис парламента и будет обсуждаться осенью этого года, передает "МИА Казинформ".

Заместитель руководителя управления комитета госдоходов Айнур Сартаева сообщила, что по Казахстану более 7 млн человек имеют активные кредиты.

Согласно законопроекту, при невозможности погашения кредитов казахстанцы смогут прибегнуть к процедуре внесудебного или судебного банкротства. Также будет предусмотрена процедура восстановления платежеспособности.

Кроме того, представители Комитета государственных доходов рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства:

проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течение пяти лет;

повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет;

предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Также для казахстанцев будут проходить обязательные курсы повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983609-pochti-polmilliona-almatintsev-imeyut-zadolzhennosti-po-kreditam-zayavili-v-kgd/