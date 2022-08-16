В Минфине назвали ведомства, которые не освоили крупные суммы бюджета

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В Министерстве финансов назвали ведомства, которые не освоили крупные суммы выделенного госбюджета. Данные были озвучены во время заседания правительства РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 10 трлн тенге. Неисполнение составило 41 млрд тенге, из них сэкономлено 10 млрд тенге. Не освоен 31 млрд тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в Министерствах образования и науки, внутренних дел, финансов и по чрезвычайным ситуациям", - рассказал министр.

По его словам, основными причинами неосвоения являются длительное процедуры заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

При этом расходы местных бюджетов составили 5,5 трлн тенге, освоены 97%, но не освоенными остались 43 млрд тенге. Еще 5 млрд тенге удалось сэкономить.

"Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Мангистауской, Алматинской, Актюбинской и Карагандинской областях. Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - заключил Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983336-v-minfine-nazval-vedomstva-kotorye-ne-osvoili-krupnye-summy-byudzheta/