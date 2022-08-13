"Планов таких нет": министр о транспортировке казахстанской нефти через Азербайджан

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Министр энергетики Болат Акчулаков в ходе в Атырау, где он находился с рабочей поездкой, прокомментировал слухи о планах Казахстана по транспортировке нефти в обход России, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в зарубежных СМИ появилась новость о том, что с осени этого года Казахстан намерен экспортировать 1,5 млн тонн нефти через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан в обход России.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков опроверг эти слухи.

"Я тоже прочитал эту новость. На самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке сегодня нефти (через Азербайджан – прим. ред.).

Такие вопросы обсуждаются где-то, наверное, технически на уровне национальных компаний, – потому что задача стоит такая – но речь не идет о подписании в сентябре соглашения по отгрузке нефти", – заявил Акчулаков.

Указанный в новостях объем нефти – 1,5 млн тонн – глава Минэнерго назвал смешным и заявил, что он не способен решить проблему с нашим экспортным направлением.

"Он (названный объем нефти – прим. ред.), во-первых, не спасает и сильно не облегчает жизнь, во-вторых, у нас, по крайней мере, в министерстве планов по подписанию такого соглашения нет пока. Есть какие-то оценки, проводятся, но, по крайней мере, я таких переговоров не вел", – заключил Акчулаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983015-planov-takih-net-ministr-o-transportirovke-kazahstanskoy-nefti-cherez-azerbaydzhan/