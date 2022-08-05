МФО в Нур-Султане лишили лицензии за увеличение долговой нагрузки заемщиков

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Столичное ТОО "Микрофинансовая организация "Квику" лишили лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. Об этом сообщает официальный сайт Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Как объяснили в АРРФР, основаниями для лишения МФО лицензии стали:

осуществление деятельности с систематическими нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа и Нацбанка;

осуществление видов деятельности, не предусмотренных законом РК "О микрофинансовой деятельности".

"МФО в течение года допускались нарушения, выразившиеся в несоблюдении порядков расчета и предельных значений коэффициента долговой нагрузки заемщика и годовой эффективной ставки вознаграждения, а также взимании с заемщиков иных платежей, не предусмотренных законом РК "О микрофинансовой деятельности".

Характер допущенных нарушений свидетельствует о систематических злоупотреблениях со стороны МФО, повлекших необоснованное увеличение долговой нагрузки заемщиков", - говорится в сообщении агентства.

Теперь организация в течение 30 дней обязана перерегистрироваться, исключив из своего наименования слова "микрофинансовая организация" и другие слова и аббревиатуры, предполагающие, что указанное юрлицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

"Лишение лицензии МФО не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией", - подчеркнули в АРРФР.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита, отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982024-mfo-v-nur-sultane-lishili-litsenzii-za-uvelichenie-dolgovoy-nagruzki-zaemschikov/