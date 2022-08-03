На опасения казахстанцев по поводу безопасности АЭС ответил глава Минэнерго

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Глава Минэнерго на брифинге в СЦК высказался об авариях на АЭС "Фукусима-1" и Чернобыльской АЭС, а также заверил, что все эти факторы будут учитываться при строительстве атомной станции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что при обсуждении вопроса строительства АЭС в Казахстане граждане высказывают сомнения относительно обеспечения вопросов безопасности.

В качестве примера они приводят трагедию на станции Фукусима-1 в Японии.

В ответ Болат Акчулаков заявил, что кардинальное отличие Японии и Казахстана в том, что Казахстан находится глубоко на материке, а Япония - это островное государство, образовавшееся в ходе движения тектонических плит.

"Грубо говоря, Япония - сейсмически опасный регион, так как страна сама по себе образовалась в виду сейсмической активности плит подземных.

Когда все станции японские проектируются, они проектируются с точки зрения максимально возможных сейсмических толчков, для того, чтобы обеспечить безопасность. То, что произошло с Фукусимой, насколько я знаю, и читал материалы, - когда строили станцию, хотели заложить максимальный уровень подводных землетрясений, заложили определенную балльность.

Но это вело к значительному удорожанию и длительности сроков строительства. Соответственно, где-то на какой-то момент было пренебрежение и случилось то, что случилось. Цунами пришло, и к чему, наверное, не была готова станция, скорее всего", - предположил министр.

В случае Казахстана, подчеркнул он, власти хотят исключить даже такие случаи.

При этом он напомнил, что технологии, которые сегодня включены в шорт-лист (технологии Китая, Южной Кореи, Франции и России. Технологии США исключены - прим. ред.), учитывают последствия аварии на Фукусиме.

"Поэтому мы хотим сделать ее максимально безопасной, даже с учетом того, что по тектонике поселок Улкен, тот район, не такой, как район, где располагалась станция Фукусима-1.

В принципе, большая часть материковых станций, в той же Франции и так далее, они все глубоко на материке находятся, и они наиболее безопасные с этой точки зрения.

А то, что было в Чернобыле - это совершенно другая история, и связана она была не с землетрясением, а с нарушением режима эксплуатации цикла станции и мануальным отключением системы безопасности.

То есть система безопасности была отключена и автоматика не сработала. Разные случаи, но последствия не очень хорошие. Но при строительстве нашей станции мы будем учитывать все эти нюансы, которые, к сожалению, накопились.

Мы смотрим в историю и хотим учесть все с точки зрения безопасности при строительстве первой АЭС в Казахстане", - резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, ранее стало известно, что в стране могут построить сразу две АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981579-na-opaseniya-kazahstantsev-po-povodu-bezopasnosti-aes-otvetil-glava-minenergo/