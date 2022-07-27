Казахстанцев попросили соблюдать закон при покупке иномарок

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В Комитете госдоходов казахстанцев попросили соблюдать закон при приобретении авто для личного пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В последнее время участились случаи временного ввоза транспортных средств для личного пользования иностранными гражданами, пребывающими на территорию Казахстана. В основном это граждане Грузии и Азербайджана. После чего транспортное средство передается "во владение" гражданина нашей страны", – сообщили в КГД МФ РК.

Это, как заявили в ведомстве, дает основание полагать, что машины привезли на территорию ЕАЭС именно с целью передачи казахстанцам.

Налоговики напомнили, что все транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, не входящих в состав союза, являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Приобретать и эксплуатировать такие машины на территории РК можно только после таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.

"Если Вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, можно в органах государственных доходов.

Для этого нужно обратиться в КГД (+7 7172 71 77 24) или в департамент государственных доходов по месту жительства, а также позвонив в контакт-центр КГД МФ РК", – добавили в комитете.

Если же этого не сделать, то, как указали в КГД, через год после ввоза такие авто должны покинуть территорию ЕАЭС. Если же это требование будет нарушено, в комитете пообещали принимать меры.

Совместно с полицейскими сотрудники КГД организовали рейды для задержания таких машин. Так, на сегодняшний день на склады временного хранения уже помещены 116 авто.

"Работа в данном направлении продолжается", – заключили в КГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980400-kazahstantsev-poprosili-soblyudat-zakon-pri-pokupke-inomarok/