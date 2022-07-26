Курс доллара к тенге снова вырос в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 3,5 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

На данный момент курс доллара в Казахстане остановился на отметке в 479,83 тенге. Таким образом, с момента последних торгов рост американской валюты составил 3,51 тенге.

При этом вчера днем доллар резко упал – его стоимость снизилась сразу на 7,38 тенге.

Так, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 475-480 тенге, продажа – 482,5-483,5 тенге;

покупка – 475-480 тенге, продажа – 482,5-483,5 тенге; в Нур-Султане: покупка – 475-477,3 тенге, продажа – 482,5-483 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 476-479 тенге, продажа – 483-485 тенге;

покупка – 476-479 тенге, продажа – 483-485 тенге; в Нур-Султане: покупка – 475-479 тенге, продажа – 480-484 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980267-kurs-dollara-k-tenge-snova-vyros-v-kazahstane/