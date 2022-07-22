Токаев поручил главе Нацбанка усилить работу по сдерживанию инфляции

Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Национального банка Казахстана Галымжаном Пирматовым. Об этом сообщается на .

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года.

Председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны.

По итогам встречи глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.

Напомним, что накануне Токаев принял участие в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, в ходе которой выступил с речью. Встреча проходила в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979834-tokaev-poruchil-glave-natsbanka-usilit-rabotu-po-sderzhivaniyu-inflyatsii/