Токаев поручил главе Нацбанка усилить работу по сдерживанию инфляции
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Национального банка Казахстана Галымжаном Пирматовым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года.
Председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны.
По итогам встречи глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.
Напомним, что накануне Токаев принял участие в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, в ходе которой выступил с речью. Встреча проходила в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979834-tokaev-poruchil-glave-natsbanka-usilit-rabotu-po-sderzhivaniyu-inflyatsii/