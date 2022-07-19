Более 3 тысяч сайтов, связанных с финансовыми пирамидами, заблокировали в Казахстане

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С начала года в Казахстане в рамках мер по раннему выявлению финпирамид было заблокировано свыше 3 тыс. сайтов, а также возбуждено 44 дела. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

В АФМ подвели итоги работы за полугодие.

Так, с января ведомство завершило производство 789 дел. По ним с учетом ареста имущества возмещено 85 млрд тенге.

В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.

"Особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов", – сообщили в агентстве.

Отмечается, что в рамках поручения главы государства были выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны.

"Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге", – подчеркнули представители АФМ.

В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге.

"На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки", – отмечается в сообщении.

Председатель АФМ Жанат Элиманов подчеркнул, что ведомство продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса. Также он дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979065-bolee-3-tysyach-saytov-svyazannyh-s-finansovymi-piramidami-zablokirovali-v-kazahstane/