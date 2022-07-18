Занижение реальной стоимости машин на 53 млн долларов выявили в Казахстане

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В Комитете госдоходов заявили, что только за минувшие шесть месяцев выявили занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в комитете, ряд представителей алматинского бизнеса выразил несогласие с ценовой информацией органов госдоходов на автомобили.

В ведомстве ответили, что постоянно анализируют ввоз импорта транспортных средств. Учитываются марки, модели, страны импорта и ценовые диапазоны.

Для удобства граждан ценовая информация публикуется на официальном ресурсе КГД.

Кроме того, есть возможность посмотреть ставки таможенных пошлин, что в целом позволяет гражданам предварительно рассчитать суммы таможенных платежей.

Также указывается, что ряд предпринимателей или посредников занимаются занижением таможенной стоимости, тем самым напрямую влияют на поступления в бюджет.

К примеру, в этом году по 1164 авто они пытались заявить стоимость от 300 до 3000 долларов США.

В КГД привели несколько примеров.

Авто марки Toyota Camry, 2020 года выпуска, ввозимая из Грузии: при таможенной очистке заявляется цена в диапазоне от 1300 до 17 500 долларов, средняя заявляемая цена - 11 000 долларов.

При этом на сайте по продажам авто в стране отправления аналогичные машины в исправном состоянии оцениваются от 20 000 до 27 000 долларов; в неисправном состоянии - от 12 000 до 18 000 долларов.

Кроме того, указывается, что происходят попытки занизить стоимость машин класса люкс:

Mercedes Benz AMG G63 2021 года выпуска - 8500 долларов США;

2021 года выпуска - долларов США; Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска - 15 000 долларов США;

2021 года выпуска - долларов США; Lexus RX 450H 2021 года выпуска - 4500 долларов США.

Всего, по данным комитета, за 6 месяцев установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов США, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 млрд тенге.

При этом подчеркивается, что если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1979054-zanizhenie-realnoy-stoimosti-mashin-na-53-mln-dollarov-vyyavili-v-kazahstane/