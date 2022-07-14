Почему в июне тенге ослаб на более чем 13%, объяснили в Нацбанке

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Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала, что влияло на курс тенге в июне. Комментарий эксперта появился на официальном YouTube-канале Нацбанка РК.

"На фоне негативной динамики внешних факторов произошло ослабление тенге - в июне нацвалюта ослабла на 13,3%. Кроме внешних факторов на ослабление тенге повлияли внутренние - это, прежде всего, сохраняющийся спрос на иностранную валюту, связанный с финансированием импорта", - сообщила замглавы Нацбанка.

Она добавила, что в июне Национальный банк не проводил валютные интервенции - волатильность тенге соответствовала рыночной ситуации.

"В режиме плавающего валютного курса волатильность нацвалюты является нормальным явлением. Как показывает опыт прошлых лет, фиксированный валютный курс создает иллюзию краткосрочной стабильности, но для поддержания этой стабильности на более долгий срок требуется постоянное расходование золотовалютных резервов.

Плавающий же обменный курс позволяет почти мгновенно реагировать на внешние вызовы, изменение внешней ситуации, позволяет экономике подстраиваться под уже изменившиеся экономические условия, а также позволяет сохранять золотовалютные резервы.

Поэтому Национальным банком возврат к фиксированному обменному курсу не рассматривается", - пояснила Молдабекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978458-pochemu-v-iyune-tenge-oslab-na-bolee-chem-13-obyasnili-v-natsbanke/