Доллар подешевел почти на 4 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

По итогам сегодняшних дневных торгов на KASE доллар подешевел почти на 4 тенге. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Сегодня, 1 июля, дневные торги на бирже закончились на отметке 466,44 тенге за один доллар - за сутки американская валюта потеряла в цене 3,80 тенге. При этом за последний месяц доллар подорожал на 41,03 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Алматы: покупка – 460-463,5 тенге, продажа – 467,5-471 тенге;

Нур-Султан: покупка – 460,5-461 тенге, продажа – 467,5-471 тенге.

Между тем в обменниках страны, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

Алматы: покупка – 462-464 тенге, продажа – 468-469 тенге;

Нур-Султан: покупка – 460-463,5, продажа – 465,5-466 тенге.

Напомним, ранее в Нацбанке Казахстана назвали причины ослабления тенге в июне, а также объяснили рекордное подорожание российского рубля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976614-dollar-podeshevel-pochti-na-4-tenge-v-kazahstane/