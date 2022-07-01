"Что за помидоры за 1950 тенге?": замакима ЗКО не понимает, откуда такие цены на продукты

Арман Утегулов. Фото: gov.kz

В Западно-Казахстанской области проводится работа по сдерживанию и снижению цен на социально значимые товары. Этот вопрос накануне обсуждали в акимате. По нему высказался заместитель главы региона Арман Утегулов, передает "Мой город".

Заместитель акима ЗКО проинформировал, что после сбора урожая сельхозпроизводители будут поставлять продукцию по сниженным ценам на рынок в Уральск.

"Наблюдается тенденция роста цен на продовольственные товары на мировом рынке. Учитывая, что мы являемся частью этого мирового рынка, а также санкционные ограничения в отношении нашего крупного торгового партнера, увеличили цены на продовольственные товары. Задача на сегодня - это стабилизация цен на продовольственные товары, производимые в нашей области", - отметил Арман Утегулов.

Чиновник добавил, что государство выделяет деньги, подводит коммуникации к теплицам, субсидирует стоимость строительства объектов, поэтому ему не очень понятно, почему складываются такие высокие цены.

"Почему для местных жителей складываются такие цены? Помидоры стоят 1950 тенге! Что за помидоры? Мясо сельчане продают по 1950 тенге за килограмм, в городе продается по 2800 тенге. Откуда такие цены? Можно разбогатеть, но не таким образом. На самом деле есть очень много коллизий, исполнительная власть не может исполнять свои функции", - пояснил замглавы региона.

Он поручил заместителю акима Уральска Асхату Кульбаеву возобновить сельскохозяйственные ярмарки в городе, чтобы люди могли покупать продукты по ценам производителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976510-chto-za-pomidory-za-1950-tenge-zamakima-zko-ne-ponimaet-otkuda-takie-tseny-na-produkty/