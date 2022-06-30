"Большого рывка нет": глава МСХ высказался о росте цен на мясо в Казахстане

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Глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах парламента прокомментировал вопрос о росте цен на мясо в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему цены на мясо растут в Казахстане.

"Вчера говорили, что цены падают. Оптовая цена не растет. По нашим сельхозпроизводителям сильного роста цен нет, мы держим. По мясу мы полностью обеспечили (потребности страны – прим. ред.).

Сейчас другая проблема. Вчера были слушания, там депутаты поднимали вопросы: животноводы жалуются, что закупочная цена на мясо слишком низкая.

Для этого нам нужно рынки открывать, как-то поддерживать. Проблема известна. А так по мясу мы полностью обеспечены. Цены, они всегда подрастают, но большого рывка нет", - заявил в ответ Карашукеев.

Журналисты также поинтересовались, где министр рекомендует казахстанцам покупать мясо: в магазинах или на рынке.

"Сами решайте, пожалуйста. Не знаю", - ответил глава МСХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976370-bolshogo-ryvka-net-glava-msh-vyskazalsya-o-roste-tsen-na-myaso-v-kazahstane/