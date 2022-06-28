Сколько российских компаний зарегистрировано в Казахстане, рассказали аналитики

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С марта по май 2022 года в Казахстане резко увеличилось количество иностранных предприятий. По данным статистики, основной приток таких компаний приходится на организации из России.

К концу мая этого года количество действующих иностранных предприятий в Казахстане увеличилось на 12,7% с начала года – до 25 тысяч, сообщает Finprom.kz.

По данным аналитиков, приток зарубежных компаний в Казахстан стал увеличиваться с марта, когда многие компании стали искать возможность избежать санкционного давления.

Прирост в данном секторе за три весенних месяца выглядит так:

в марте – 3,3%;

в апреле – 4%;

в мае – 4%.

"Это максимальные значения за последние годы. Для сравнения: в целом за 2021 год среднемесячные темпы роста количества иностранных компаний составляли всего 1,1%", – отметили эксперты.

Количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу мая достигло 40,2 тысячи.

Как сообщили аналитики, с января по май текущего года этот показатель увеличился на 2,4 тысячи компаний.

Основной приток таких компаний приходится на компании:

из России (+ 1,6 тыс. организаций);

из Узбекистана (+ 205 организаций);

из Беларуси (+ 120 организаций).

Так, по итогам мая 2022 года количество российских предприятий в Казахстане достигло 13 тысяч.

По прогнозам аналитиков, в связи с текущей геополитической ситуацией можно предположить, что наплыв российских компаний в нашу страну продолжится и далее.

Ранее мы писали о том, сколько иностранных граждан имеет официальное разрешение на работу в Казахстане, и из каких стран они чаще всего приезжали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975986-nazvano-chislo-rossiyskih-kompaniy-zaregistrirovannyh-v-kazahstane/