Казахстанцы накопили 24,3 млрд тенге долгов по налогам

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На сегодняшний день граждане Казахстана накопили порядка 24,3 млрд тенге долгов по налогам на имущество, землю и транспорт физлиц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

В целом, по данным комитета, 919 тысяч налогоплательщиков накопили долгов на сумму порядка 24,3 млрд тенге. При этом основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства – 22,8 млрд тенге.

Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от выплаты налогов, находятся в следующих регионах:

Алматы – 88 тыс. должников с задолженностью 5,2 млрд тенге;

– 88 тыс. должников с задолженностью 5,2 млрд тенге; Алматинская область – 132 тыс. должников с задолженностью 3,9 млрд тенге;

– 132 тыс. должников с задолженностью 3,9 млрд тенге; Нур-Султан – 76 тыс. должников с задолженностью 2,6 млрд тенге;

– 76 тыс. должников с задолженностью 2,6 млрд тенге; Шымкент – 76 тыс. должников с задолженностью 1,9 млрд тенге.

В ведомстве напомнили, что срок уплаты налога на транспорт физических лиц за 2021 год истек 1 апреля текущего года.

С 17 мая в отношении всех лиц, чьи суммы задолженности составляют свыше 1 МРП, началось направление налоговых приказов о взыскании задолженности.

В случае неуплаты долга через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей.

В свою очередь, частные судоисполнители в соответствии с законом имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.

При наличии задолженности от 40 МРП, на гражданина может быть наложен запрет на выезд из страны. Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по данной ссылке.

В комитете призвали производить уплату долгов по налогам своевременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975838-kazahstantsy-nakopili-243-mlrd-tenge-dolgov-po-nalogam/