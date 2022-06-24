Плюсы и минусы дорогого рубля для Казахстана озвучили финансовые эксперты (видео)

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В Казахстане с каждым днем все сильнее дорожает российская валюта. Вчера, 23 июня, курс рубля достиг почти 9 тенге. Тем не менее, некоторые плюсы для нашей страны в этом тоже есть, передает сайт телеканала КТК.

На 23 июня курс рубля, по данным Казахстанской фондовой биржи, достиг 8,76 тенге. Это рекордное значение для российской валюты в Казахстане.

По словам экономистов, российские товары, которых довольно много на казахстанских прилавках, продолжат расти в цене.

При этом отмечается, что ослабление тенге в данном случае сыграет на руку отечественным производителям. Они смогут нарастить экспорт в соседнюю страну, так как в пересчете на рубли отечественная продукция подешевела и стала привлекательнее.

"В России очень много валюты из-за того, что она дорого продает свои энергоресурсы. В итоге валюту девать некуда. Она есть на рынке, ее много. Покупать некому. В итоге рубль крепнет. Для них – это прямые убытки. Очень крепкий рубль сейчас не влияет на цены, потому что импорта нет, но при этом они тратят очень много денег на финансирование дефицита бюджета", – сообщил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Тем не менее укрепление рубля напрямую может сказаться на инфляции в Казахстане. Экономисты прогнозируют рост до 11%.

"Основной пик был в марте. С тех пор мы идем достаточно низкими темпами, но так как инфляция начала расти в прошлом году сильно (это был еще эффект коронакризиса), то мы будем получать общегодовую (инфляцию – прим. ред.) где-то 10-11, я считаю. Это дополнительный стимул слезть с российской иглы экспорта. Мы начнем что-то производить сами, что-то покупать в другом месте", – подчеркнул эксперт.

Курс доллара в России сегодня опустился до 53 рублей 27 копеек – это самое низкое значение за последние восемь лет. Может ли российская валюта ослабнуть, пока непонятно. При этом экспортерам предстоят налоговые платежи, для которых они меняют валютную выручку на рубли.

"Целевой курс рубля – это все-таки в районе 70 рублей за доллар. Это означает, что, скорее всего, текущий курс – он не выгоден для страны. Потому что мы экспортируем все-таки какую-то долю товаров своей продукции, в том числе и нефть, и сырье в различных видах, и мы получаем валюту. Ее продаем за рубли, чтобы наполнять бюджет. И у нас получается, что рублей становится меньше. То есть, чем рубль, он слабее, тем он выгоднее для бюджета", – добавил экономист Александр Быстров.

Отмечается, что если доллар в России будет стоить 70 рублей, это повлияет и на тенге. По мнению экспертов, в таком случае наши деньги по отношению к российской валюте могут укрепиться примерно до отметки в 5,5 тенге. Тем не менее все зависит и от геополитической обстановки.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975476-posledstviya-dorogogo-rublya-dlya-kazahstana-ozvuchili-finansovye-eksperty-video/