Депутат: Повышение цен на продукты может привести к всплеску недовольства среди населения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Фахриддин Каратаев заявил, что с начала года сахар подорожал на 61%. Этот факт, по его словам, возмущает казахстанцев и бизнес, и если власти не решат проблему, то это может привести к большому всплеску недовольства среди населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Фахриддин Каратаев поднял данный вопрос в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

"Основанием для нашего депутатского запроса стал вопрос, который поднимался нашими избирателями в ходе недавних встреч в регионах, касательно роста цен на все социально значимые продукты питания в стране.

По данным Национального бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, по состоянию на 7 июня 2022 года социально значимые продовольственные товары в Республике Казахстан подорожали на 19,9%.

С начала года и по настоящее время сахар подорожал на 61%. На сегодняшний день цены на сахар колеблются в пределах 600-900 тенге за 1 килограмм. К тому же, его не найдешь во всех магазинах, продается только в определенных торговых точках", – заявил депутат.

По его словам, сахарный вопрос, который начался четыре месяца назад, до сих пор среди населения вызывает ажиотаж.

Негативным же последствием этой ситуации стало закрытие крупных и малых кондитерских предприятий, производящих отечественную продукцию с использованием сахара.

"Такое дальнейшее повышение цен на социально значимые продукты питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения.

Проблема требует неотложного решения, с учетом того, что потребность республики в сахаре составляет в среднем 550-600 тыс. тонн и только 10% сахара производится из нашего сырья, а остальное зависит от импорта. А предприниматели имеют обязательства о своевременной поставке сахара в Казахстан", – резюмировал парламентарий.

Напомним, что по словам председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержана Казанбаева, на сегодня в стране имеется 26 тыс. тонн сахара.

Кроме того, вчера было одобрено предложение о продлении для Казахстана квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975239-deputat-povyshenie-tsen-na-produkty-mozhet-privesti-k-vsplesku-nedovolstva-sredi-naseleniya/