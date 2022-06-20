Доллар подешевел более чем на 3 тенге в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, американская валюта подешевела на 3,65 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.
После очередных торгов курс доллара установился на отметке в 443,26 тенге за единицу. Таким образом, американская валюта упала в цене на 3,65 тенге.
При этом в пятницу по итогам дневных торгов доллар подорожал на 4,55 тенге и стоил 446,87 тенге.
Сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:
- Нур-Султан: покупка – 442-443 тенге, продажа – 458,35-452 тенге;
- Алматы: покупка – 442-443 тенге, продажа – 448-452 тенге.
Кроме того, на сайте Kurs.kz сообщается, что обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка – 440-442 тенге, продажа – 443-446 тенге;
- Алматы: покупка – 442-444 тенге, продажа – 447,5-448,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974890-dollar-podeshevel-bolee-chem-na-3-tenge-v-kazahstane/