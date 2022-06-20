Доллар подешевел более чем на 3 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, американская валюта подешевела на 3,65 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

После очередных торгов курс доллара установился на отметке в 443,26 тенге за единицу. Таким образом, американская валюта упала в цене на 3,65 тенге.

При этом в пятницу по итогам дневных торгов доллар подорожал на 4,55 тенге и стоил 446,87 тенге.

Сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 442-443 тенге, продажа – 458,35-452 тенге;

покупка – 442-443 тенге, продажа – 458,35-452 тенге; Алматы: покупка – 442-443 тенге, продажа – 448-452 тенге.

Кроме того, на сайте Kurs.kz сообщается, что обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 440-442 тенге, продажа – 443-446 тенге;

покупка – 440-442 тенге, продажа – 443-446 тенге; Алматы: покупка – 442-444 тенге, продажа – 447,5-448,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974890-dollar-podeshevel-bolee-chem-na-3-tenge-v-kazahstane/