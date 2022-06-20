Слухи о приостановке отгрузки нефти на КТК прокомментировал глава Минэнерго

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Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах парламента высказался о ситуации по отгрузке казахстанской нефти на КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков заверил, что приостановка двух ВПУ на КТК не повлияет на отгрузку казахстанской нефти.

"Я же комментировал на прошлой неделе в парламенте: собираются (провести - прим.ред) работы по очистке дна перед проведением донных работ. Боеприпасы там еще Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению.

Насколько я знаю, комментарии мои уже 16 июня вышли, а с КТК мы отрабатывали с начала прошлой недели", - добавил он.

Он также напомнил, что на месторождении в Кашагане идет ремонт, поэтому ситуация на КТК не скажется на объемах отгрузки нефти.

"Никак не повлияет. У нас же с 15 по 25 июня, если они закончат работы, соответственно, Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. То есть мы помещаемся с одним ВПУ. Третий ВПУ так же и работает, первые два на приостановке в связи с проведением этих работ по очистке дна - с 15 по 25 июня. По плану.

А ремонт с 1 июня по 15 июля на Кашагане. Вы же помните, история была с аварией, один ВПУ - это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, они прекрасно помещаются при работе одного ВПУ", - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что работу двух причалов КТК временно приостановили. Позже глава Минэнерго рассказал, не теряет ли Казахстан от простоя двух причалов Каспийского трубопроводного консорциума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974804-sluhi-o-priostanovke-otgruzki-nefti-na-ktk-prokommentiroval-glava-minenergo/