Здание правительства РК. Фото: primeminister.kz

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Отмечается, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам.

По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз.

"Fitch ожидает снижение уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии Правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30% от ВВП", - говорится в сообщении правительства Казахстана.

Сообщается, что госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора.

Кроме того, Агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.

Напомним, первого апреля этого года международное рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Казахстана на уровне "BBB-", прогноз - "стабильный".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974659-fitch-podtverdilo-suverennyy-kreditnyy-reyting-kazahstana/