Суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V. по делу Стати

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Нидерландский суд снял арест с акции KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд долларов, об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Казахстана.

"14 июня 2022 года Апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына", наложенный Анатолом и Габриэлем Стати ("Стати") в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против Республики Казахстан. В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд долларов", - говорится в сообщении Минюста Казахстана.

Отмечается, что Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.

"В частности, суд определил, что акции "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. должны считаться "имуществом" Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить "правдоподобные" доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию "Самрук-Казына" по повышению национального благосостояния Республики Казахстан", - сообщили в министерстве.

Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

Как отметили в Минюсте Казахстана, данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенном в декабре 2021 года об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

"Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати", - заявил министр юстиции Канат Мусин, комментируя решение суда Гааги.

Советник премьер-министра Марат Бекетаев, также прокомментировал это решение.

"Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала", - заявил он.

Помимо этого, как сообщается в релизе Минюста, 13 июня этого года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Казахстану продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.

"Это решение стало следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, который подтвердил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.

В результате решения, вынесенного 16 ноября 2021 года, все аресты активов Национального фонда Казахстана, ранее наложенные Стати в Бельгии, были сняты.

Вследствие этого, Казахстан обратился в Брюссельский суд первой инстанции с иском о возмещении стороной Стати ущерба за неправомерные аресты, несмотря на попытки Стати приостановить данный процесс до окончания разбирательств, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде Бельгии", - сообщили в Минюсте.

Отмечается, что настоящим решением Брюссельский суд отклонил заявление Стати и отметил, что заявление Казахстана основано на выводе Апелляционного суда Брюсселя о том, "что Стати совершили незаконные и мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства", и что Казахстан стремится "привлечь за все правовые и процессуальные последствия" мошенничества Стати.

Таким образом, суд постановил заявление Казахстана "обоснованным".

"Стати придется столкнуться с правовыми последствиями длительных мошеннических схем, которые они совершали против Республики Казахстан и других лиц. Они должны возместить ущерб, причиненный народу Казахстана и за злоупотребление судебной системой Бельгии", - заявил Канат Мусин.

В свою очередь Бекетаев отметил, что Казахстан задействует все доступные средства правовой защиты в отношении мошенничества Стати

"Мы будем продолжать бороться с такими преступниками, как Стати, и не позволим мошенникам использовать в своих интересах нашу страну, нашу инвестиционную систему, наших людей и наши ресурсы. Мы задействуем все доступные средства правовой защиты в отношении мошенничества Стати и их сообщников, включая Дэниела Чапмена и его группы компаний Argemtem Creek, для привлечения их к ответственности во всех юрисдикциях", - заявил он.

Суд назначил трехдневное судебное разбирательство на октябрь 2023 года для установления суммы ущерба, которую Стати должны выплатить Казахстану, а также установил процессуальный календарь для Казахстана и Национального банка страны для представления своих доказательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974468-sud-gaagi-snyal-arest-s-aktsiy-kmg-kashagan-bv-po-delu-stati/