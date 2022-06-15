В банках Казахстана накопился избыток наличных рублей: часть разрешат вывезти из страны

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В казахстанских банках второго уровня скопился объем наличных российских рублей, который превышает спрос по стране, сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

"В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Республики Казахстан", – говорится на сайте финрегулятора.

Для решения этой проблемы был разработан проект постановления правительства Казахстана "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".

Проект предусматривает разрешение на разовый вывоз наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года.

"При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", – отметили представители Нацбанка.

С полным текстом проекта можно ознакомиться на сайте "Открытых НПА".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974272-v-bankah-kazahstana-nakopilsya-izbytok-nalichnyh-rubley-ih-razreshili-vyvezti-iz-strany/