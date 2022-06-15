Доллар резко подорожал на казахстанской бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара показал рост. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара установился на отметке 438,43 тенге, повысившись на 2,33 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 433-436,5 тенге, продажа – 442-443 тенге;

Алматы: покупка – 433-439 тенге, продажа – 442-443,5 тенге.

По данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 436-439 тенге, продажа – 440-441 тенге;

Алматы: покупка – 435-439 тенге, продажа – 443-444 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974251-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe/