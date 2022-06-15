План по сбору налогов перевыполнили в Казахстане

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План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на 5 месяцев 2022 года исполнен на 106,8 процента, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

По информации ведомства, при плане 5 894,2 миллиарда тенге поступило 6 293,1 миллиарда тенге с перевыполнением на 398,9 миллиарда тенге.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в 1,5 раза, или на 2 145,3 миллиарда тенге", - заявили в КГД.

Республиканский бюджет исполнен на 100,3 процента (при плане 4 273,5 миллиарда тенге поступило 4 284,3 миллиарда тенге с перевыполнением на 10,8 миллиарда тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 1,6 раза, или на 1 686,9 миллиарда тенге.

Местный бюджет исполнен на 123,9 процента (при плане 1 620,7 миллиарда тенге поступило 2 008,8 миллиарда тенге, с перевыполнением на 388,1 миллиарда тенге), рост к аналогичному периоду 2021 году составил 29,6 процента, или 458,4 миллиарда тенге.

Как пояснили в ведомстве, наибольший рост поступлений в республиканский бюджет наблюдается по:

корпоративный подоходный налог - на 624,1 миллиарда тенге, или в 1,9 раза,

НДС на товары внутреннего производства - на 494,4 миллиарда тенге, или в 2,2 раза,

экспортная таможенная пошлина на нефть - на 356,5 миллиарда тенге, или в два раза,

НДС на импорт из трех стран - на 112,8 миллиарда тенге, или на 37,8 процента,

налог на добычу полезных ископаемых - на 70,5 миллиарда тенге, или на 35 процентов,

НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 66,6 миллиарда тенге, или на 20,5 процента.

В ведомстве рассказали о том, какие факторы повлияли на рост поступлений.

"За 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1 процента, алюминий - на 44 процента, цинк - на 37,9 процента, свинец - на 12,6 процента, медь - на 10,1 процента и золото - на 4,4 процента.

Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4 процента (средняя ставка за январь - май 2021 года - 55 долларов за тонну, январь - май 2022 года - 86 долларов за тонну).

Товарооборот с третьими странами за 5 месяцев текущего года увеличился на 53,6 процента (экспорт вырос на 68,9 процента, импорт - на 19,9 процента). Оборот по реализации увеличился на 20,2 процента (с 40 604 миллиардов тенге до 48 809 миллиардов тенге)", - отметили в КГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974209-plan-po-sboru-nalogov-perevypolnili-v-kazahstane/